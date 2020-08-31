https://news.day.az/economy/1266778.html Долевое участие Азербайджана в газовом рынке Турции увеличилось в два раза
Долевое участие Азербайджана в газовом рынке Турции увеличилось в два раза
В январе-июне этого года Турция сократила импорт газа из России на 43% - до 4,6 млрд. кубометров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Организации по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).
Зато за отчетный период Турция увеличила экспорт газа из Азербайджана на 23% - до 5,5 млрд. кубометров.
По данным EPDK, за последние 3 года долевое участие Азербайджана в газовом рынке Турции увеличилось в два раза, долевое участие России сократилось наполовину, а Ирана - в два раза.
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