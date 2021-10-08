Невероятная мощь и красота. Все, что вы хотите знать о старте продаж нового iPhone 13 в Азербайджане

14 сентября все поклонники Apple во всем мире следили за презентацией нового iPhone 13. И уже 15 октября, официальные продажи линейки стартуют в Азербайджане!

Истинным поклонникам Apple не стоит лишний раз объяснять, что такое официальные продажи от авторизованных Apple реселлеров. Если вы хотите получить идеальный пользовательский опыт от своего iPhone 13, иметь качественную поддержку и гарантию на свое устройство, эту возможность вы получите уже через 2 недели: 15 октября новые iPhone 13 начнут продаваться в Азербайджане. Предзаказ на долгожданные устройства, которые традиционно будут в дефиците открылся сегодня.

Сильный мира всего.

Линейка iPhone 13 по всем параметрам является абсолютно инновационной во всем ряду устройств iPhone. Начиная с революционно нового решения с диагональным расположением двух камер и суперпрочного дисплея до сверхбыстрого чипа A15 и невероятно мощного аккумулятора, устройства линейки iPhone 13 способны справиться с любой цифровой задачей на невиданном ранее уровне качества и производительности.

Остановимся подробнее на каждой из новых функций и возможностей iPhone 13:

Прорыв в фотосъемке

Для iPhone 13 была разработана лучшая система двух камер с новой схемой расположения - объективы теперь развернуты по диагонали. Новая широкоугольная камера способна улавливать на 47 процентов больше света для уменьшения шума, поэтому изображения получаются особенно яркими и четкими. А уникальная технология оптической стабилизации Sensor-shift OIS, которая раньше была доступна лишь в iPhone 12 Pro Max и которой нет ни в одном другом смартфоне, стабилизирует снимки, делая их идеальными.

И это еще не все. Специально разработанная сверхширокоугольная камера с новым сенсором снимает изображения с большей детализацией в темных областях фотографий и видео с меньшим шумом. Smart HDR 4 обеспечивает улучшенные цвета, контраст и освещение для каждого объекта на фотографии, в том числе в сложных условиях, делая изображения более реалистичными.

Видео, похожие на фильмы

В iPhone 13 появился новый режим "Киноэффект" с Dolby Vision HDR, доступный как на основной камере, так и на фронтальной. С его помощью можно записывать видео с красивым эффектом глубины и автоматическим изменением фокуса, так что любой сможет снять видео, которое будет выглядеть, как кино. iPhone 13 - единственный смартфон, способный редактировать эффект глубины резкости в видео даже после записи.

Красивый и прочный дизайн

iPhone 13 был переработан внутри и снаружи. 6,1-дюймовый дисплей оснащен керамическим дисплеем, эксклюзивным для iPhone и более жестким, чем стекло любого смартфона; алюминиевая рамка придает iPhone 13 и iPhone 13 mini элегантность. Новый флагман имеет лучший в отрасли рейтинг водонепроницаемости IP68 3.

Усовершенствованные OLED-дисплеи Super Retina XDR обеспечивают невероятный коэффициент контрастности и точную передачу оттенков черного. При дневном свете OLED-дисплей Super Retina XDR на 28 процентов ярче, но при этом более энергоэффективен.

Сверхбыстрая производительность

Скорость работы процессора A15 Bionic до 50 процентов мощнее, чем у остальных смартфонов, что обеспечивает iPhone 13 большую производительность и лучшую энергоэффективность. Новый графический процессор работает до 30 процентов быстрее, чем у конкурентов, и обеспечивает более реалистичные визуальные эффекты и световые эффекты в играх с интенсивной графикой.

Увеличение времени автономной работы

Время автономной работы iPhone 13 значительно увеличилось благодаря чипу A15 Bionic, более мощному аккумулятору и оптимизации энергопотребления. iPhone 13 обеспечивает невероятное время автономной работы - до двух с половиной часов в день больше, чем iPhone 12.

iPhone 13 представлен в пяти великолепных цветах: розовый, синий, "темная ночь", "сияющая звезда" и (PRODUCT)RED. Объем памяти - 64, 128 и 256 ГБ.

iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют 3 варианта объема памяти - 128 GB, 256 GB 512 GB, а, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станут первыми устройствами iPhone с памятью 1 TB.

Собрали для вас ссылки на возможность оформить предзаказ у официальных реселлеров iPhone 13 в Азербайджане: Alma Store, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops , Azercell .