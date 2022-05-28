Азербайджан стремится развивать экономическое сотрудничество с Малайзией в таких секторах, как торговля, инвестиции и туризм. Об этом сказал посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов на приеме, организованном в Куала-Лумпуре по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на малайзийские СМИ.

По словам посла, и Малайзия, и Азербайджан обладают огромным неиспользованным потенциалом в торговле и других областях, таких как образование, научные исследования, культура, искусство и туризм.

Малайзия является одним из ближайших партнеров Азербайджана и одной из первых признала его независимость, подчеркнул дипломат.

"Мы успешно сотрудничаем в рамках ООН, ее специализированных организаций, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения", - добавил Давудов.

Азербайджан и Малайзия установили дипломатические отношения в 1993 году.