Рашад Набиев ожидает увеличения объема перевозок через Азербайджан

Объем перевозок через Азербайджан можно поднять до 45 млн долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом на проходящей в Университете ADA международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В течение ближайших 5 лет спрос на перевозки через нашу страну в краткосрочной перспективе составит 23 млн долларов. Но это не предел. Если мы продолжим инвестиции в инфраструктуру, то сможем повысить объем перевозок через нашу страну до 45 млн долларов", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время значение Среднего коридора еще более возрастает.

"Еще один важный проект - Зангезурский коридор. После освобождения наших территорий от оккупации мы построили 70% коридора. Но ряд других партнеров не до конца понимают важность этого коридора и то, что он является составной частью Среднего коридора, что замедляет завершение проекта, создавая препятствия. Надеемся, что мы сможем убедить все стороны в важности этого коридора, и в кратчайшие сроки этот коридор будет построен", - добавил Рашад Набиев.