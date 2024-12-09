https://news.day.az/economy/1713817.html Азербайджанские гранаты стали более востребованы за границей - ФОТО С января по ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал за рубеж 29 359 тонн гранатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана. Этот показатель на 16,2% выше, чем за тот же период прошлого года, когда было экспортировано 25 259 тонн гранатов на сумму 27,4 миллиона долларов США.
Азербайджанские гранаты стали более востребованы за границей - ФОТО
С января по ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал за рубеж 29 359 тонн гранатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.
Этот показатель на 16,2% выше, чем за тот же период прошлого года, когда было экспортировано 25 259 тонн гранатов на сумму 27,4 миллиона долларов США.
Недавно был назван доход Азербайджан от экспорта фруктов и овощей.
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