Азербайджанские гранаты стали более востребованы за границей

С января по ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал за рубеж 29 359 тонн гранатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Этот показатель на 16,2% выше, чем за тот же период прошлого года, когда было экспортировано 25 259 тонн гранатов на сумму 27,4 миллиона долларов США.

Недавно был назван доход Азербайджан от экспорта фруктов и овощей.