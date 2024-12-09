Азербайджан увеличил экспорт фруктов на международные рынки

В период с января по ноябрь 2024 года Азербайджан экспортировал 94 526 тонн яблок, груш и айвы на международные рынки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, это на 3,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общая стоимость экспортированных фруктов составила 59 миллионов 994 тысячи 600 долларов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Недавно сообщалось, что азербайджанские гранаты стали более востребованы за границей.