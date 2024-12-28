Сердцу конец: какие продукты придется исключить из рациона после 50 лет

Шведские исследователи из Каролинского института провели масштабное исследование влияния сладких напитков на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты эксперимента показали, что употребление напитков с высоким содержанием сахара значительно увеличивает риск сердечной недостаточности, инсультов и других заболеваний сосудов, в отличие от сладостей в рационе, таких как выпечка или шоколад. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой, какие еще продукты вредят сердцу и что следует исключить из рациона после 50 лет, передает Day.Az.

Трансжиры

По ее словам, наиболее сильное негативное влияние на сердце и сосуды оказывают продукты, в которых содержатся трансжиры. Их часто используют в производстве кондитерских изделий, фастфуда и полуфабрикатов.

- Трансжиры сильно повышают уровень плохого холестерина, поэтому увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно вредно для здоровья есть такие продукты людям в пожилом возрасте, - рассказала она.

Сахар и углеводы

Эксперт отметила, что избыточное потребление сахара и продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, сладости и сладкие газировки, может привести к увеличению веса и развитию сахарного диабета, что является серьезным фактором риска для сердца и сосудов.

- Лучше полностью исключить продукты из белой муки, шоколад, конфеты, пакетированные соки и лимонады. Включите в свой рацион цельнозерновые продукты, больше фруктов и овощей, которые содержат натуральные сахара и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, - сообщила Редина.

Жирное мясо и мясные полуфабрикаты

Специалист подчеркнула, что также людям после 50 лет стоит исключить из рациона жирное мясо и переработанные мясные полуфабрикаты.

- Жирные сорта мяса и переработанные мясные изделия, такие как колбасы и бекон, содержат много насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Людям в пожилом возрасте важно ограничить потребление свинины, баранины, жирной говядины, сосисок, готовых котлет и других полуфабрикатов, - заверила собеседница "ВМ".