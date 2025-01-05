Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина предупредила об опасности пропуска завтрака.

Как передает Day.Az, она рассказала, что даже в период активного похудения не следует пропускать данный прием пищи, поскольку это провоцирует риск съесть больше нормы во время обеда.

"Калорийность [завтрака] должна составлять около 35 процентов от общего рациона", - напомнила эксперт.

Кроме того, отметила Калошина, при похудении важно научиться чувствовать разницу между голодом и жаждой. По статистике, 80 процентов желающих есть на самом деле испытывают жажду, указала врач. Для того, чтобы проверить свои ощущения, рекомендуется выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.