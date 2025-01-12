Когда хочется шоколада. Какие продукты содержат магний и зачем он нужен

Сейчас часто портится настроение, хочется впасть в спячку, начинаешь больше уставать... Мы списываем все это на период простуд. Чувствовать грусть и тоску по ушедшему лету и солнцу естественно. А между тем желание съесть шоколадку может предупреждать нас о дефиците магния в организме. Это очень важный микроэлемент, который играет роль в большом количестве процессов в организме. Очень важен магний для нервной системы и работы сердца.

Мы получаем магний из пищи, особенно из овощей, которых осенью довольно много. Но важно не только употреблять нужные продукты, но и делать это правильно. О том, зачем нам нужен магний, какие продукты важно ввести в рацион и как наладить питание, чтобы не испытывать нехватку этого элемента, АиФ рассказал Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, передает Day.Az.

Стресс и магний

Магний участвует в электрическом и энергетическом обмене в нервных клетках, клетках скелетной и гладкой мускулатуры. Весь этот клеточный обмен означает, что при нехватке магния у человека банально не хватает ресурсов, чтобы справиться со стрессом и управлять эмоциями. Кроме сил и устойчивости магний дает защиту от раздражительности, тревожности и других эмоциональных проявлений, а также может даже снимать физические проявления: повышенную утомляемость, судороги, нервные тики. Именно благодаря магнию ритмично бьется сердце, организм противостоит болезням, а нервная система справляется со стрессами.

На дефицит магния могут указывать необъяснимая усталость, желание срочно съесть шоколадку, судороги, частые головные боли.

Магний в продуктах питания

Человеку требуется примерно 300-400 мг магния в сутки. Так как организм не может вырабатывать этот микроэлемент, единственная возможность пополнить запасы - получить магний с пищей. Поэтому крайне важно разнообразить свой рацион продуктами, в которых он содержится.

Орехи. Практически все виды содержат, помимо мононенасыщенных жиров и клетчатки, много магния. В лидерах:

Фундук - 315 мг на 100 г;

Кешью - 270 мг на 100 г;

Миндаль жареный - 260 мг на 100 г.

Шоколад. Стограммовая плитка тёмного шоколада содержит 230 мг магния. Полезнее выбирать тот, в составе которого не менее 70% какао. А лучше - больше.

Злаки. Пшеница и овес, ячмень и коричневый рис - все эти злаки содержат значительное количество магния. В одной порции коричневого риса почти 86 мг магния.

Авокадо кроме обильного количества жиров будет отличным источником полезного магния: 60 мг на 100 г.

Семечки. Богаты магнием семена растений. Например, в 100 г сырых тыквенных семечек свыше 500 мг важного элемента, в кунжуте - около 400 мг, а в семенах подсолнечника и гороха - 125-129 мг. Поэтому важно употреблять как можно больше семян. Посыпайте ими свежие салаты, овощи.

Трудности усвоения

Добрать и усвоить магний из продуктов не так-то просто. Бутилированная питьевая вода им бедна. Употребление сахара мешает усвоению того минимума, что поступает из продуктов. Также выводят магний из организма алкоголь, мочегонные препараты, стероиды.

Кроме того, нужно учитывать, что в случае беременности, при физических нагрузках, инфекции и стрессе магния требуется больше. Часто мы видим нарушение всасывания микроэлемента в желудочно-кишечном тракте из-за каких-то проблем в этой области. Заболевания почек и эндокринной системы также могут стать причиной дефицита магния в организме.

Чтобы магний лучше усваивался

Усвоение магния можно улучшить, если добавлять в свой рацион больше продуктов, содержащих витамин В6. Вместе с магниесодержащими продуктами ешьте больше мяса домашней птицы, морской рыбы, фасоли.

Добавить магний

Но, если с магниевым рационом есть проблемы, чтобы не допустить дефицита минерала, пропейте курс содержащих магний добавок. Лучшую биодоступность магния обеспечивают органические соединения: глицинат и таурат.

Глицинат магния - магний, соединённый с глицином. Эта форма лучше всего помогает при ПМС, проблемах со сном, беспокойстве, ночных судорогах в ногах. Принимать перед сном.

Таурат магния - соединение магния с таурином, который известен своей пользой для работы сердца.

Также можно наносить масло, содержащее магний, на кожу. Еще один эффективный путь повысить его уровень в организме - горькие солевые ванны. Таким образом организм получает не только магний, но и серу, также необходимую для обмена веществ и хорошего самочувствия.