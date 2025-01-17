Как правильно хранить продукты в холодильнике?

Продукты в холодильнике лучше не хранить дольше четырех дней, посоветовала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что не стоит запасаться товарами на более длительный срок. По ее словам, идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы, передает Day.Az.

Идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизации отходов. Лучше покупать продукты на три-четыре дня, а не запасаться на недели вперед, - порекомендовала Тен.

Врач уточнила, что важно разделить зоны хранения. Верхнюю полку рекомендуется оставить для готовых блюд, на среднюю стоит размещать молочные продукты и закуски. Тем временем, по словам терапевта, нижняя полка идеально подходит для сырого мяса и рыбы, а ящики - для овощей и фруктов. Она посоветовала приобрести прозрачные контейнеры, чтобы лучше видеть содержимое упаковки, и использовать как можно меньше переработанных продуктов.

Полупустой холодильник - это не только удобство, но и забота о здоровье. Умеренные запасы продуктов способствуют рациональному питанию, свежести блюд и снижению пищевых отходов. Важно помнить: холодильник - это помощник в поддержании здорового образа жизни, а не склад для запасов, - заключила терапевт.