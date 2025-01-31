Советы, какое масло выбрать для готовки

Чтобы пища была полезна, лучше всего использовать для готовки кокосовое или оливковое масло, посоветовала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что кокосовое масло холодного отжима подходит для приготовления еды на средней температуре. По ее словам, в нем содержится особый тип насыщенных жиров, передает Day.Az.

В кокосовом масле содержится особый тип насыщенных жиров, которым для усвоения не требуется желчная кислота и они могут легко всасываться тонким кишечником. Такое масло также богато лауриновой кислотой, которая обладает противогрибковым, антибактериальным и противовирусным действием. Можно смело готовить еду на оливковом масле первого отжима: в его составе всего 11% полиненасыщенных жиров, - пояснила врач.

Как подчеркнула специалист, оливковое масло сохраняет стабильность, термоустойчивость и питательную ценность при нагревании, а также обладает широким спектром антидиабетических и кардиозащитных свойств. Сухорукова еще посоветовала присмотреться к нерафинированному маслу авокадо. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, стоит обратить внимание на топленое масло гхи: оно содержит линолевую кислоту, известную противораковыми и метаболическими свойствами.

В идеале нужно иметь дома несколько видов масел, подходящих для термической обработки блюд. Это не только поможет обогащать ваше меню полезными жирами, но и будет придавать блюдам различные оттенки вкуса, - заключила Сухорукова.