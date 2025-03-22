Названа опасность протеиновых батончиков и фитнес-печенья

Чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и фитнес-печеньем может мешать нормальному процессу похудения, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог, терапевт, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина, передает Day.Az.

Лакомства позиционируют как низкокалорийную альтернативу обычным сладостям, за счет чего они пользуются особой популярностью среди желающих похудеть.

"Протеиновые батончики часто едят между основными приемами пищи. Проблема в том, что пациентам с эндокринными нарушениями и лишним весом в принципе не рекомендуется увлекаться перекусами. Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах", - рассказала врач.

По ее словам, протеиновые батончики создают своего рода "иллюзию" пользы и воспринимаются как нечто безобидное. В результате человек невольно стремится отказываться от действительно полезных продуктов в пользу лакомств, а со временем рискует начать переедать.

"Еще один важный момент - при покупке такой продукции люди часто ориентируются исключительно на слово "протеиновый" на упаковке и не вдаются в детали состава. При этом по калорийности батончики часто не уступают обычному "Сникерсу", а жиров в их составе может быть больше, чем протеина. Обязательно стоит обращать внимание на содержание белка. Оптимально в 100 граммах продукта его должно быть не менее 15 граммов, а лучше 20 граммов. Разумеется, в батончике или печенье не должно быть сахара, а из подсластителей и сахарозаменителей лучше отдавать предпочтение вариантам на основе натуральных компонентов, например, стевии или ксилита", - добавила доктор.

Протеиновые батончики действительно не настолько вредны, как шоколадка или сдобная булочка. Однако они должны быть не полноценным компонентом рациона, а скорее редким исключением.