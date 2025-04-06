Врач предупредил о рисках нового диетического тренда

В Интернете стал популярен новый тренд - финики со сливочным маслом и солью. Гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказал kuzbass.aif.ru о главных опасностях лакомства, а также назвал тех, кому не стоит им злоупотреблять, передает Day.Az.

Что значит каждый продукт по отдельности?

Финики - это сладкий фрукт, богатый натуральными сахарами (глюкозой, фруктозой), клетчаткой, витаминами группы B, магнием и калием. Они обладают высоким гликемическим индексом, что может вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови. Финики полезны для пищеварения благодаря содержанию клетчатки, но их избыточное потребление может быть вредным для людей с диабетом, ожирением или нарушениями углеводного обмена.

Сливочное масло - это источник жиров, который допустим в рационе в умеренных количествах, но его избыток может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Жиры замедляют всасывание углеводов, что теоретически может снизить гликемический скачок от фиников. Однако это зависит от общего объёма порции.

Добавление соли может усиливать вкусовые контрасты, делая сочетание более привлекательным. Однако регулярное употребление большого количества соли связано с повышенным риском гипертонии, задержкой жидкости и проблемами с почками.

Потенциальные риски такого сочетания

Высокая калорийность. Финики сами по себе калорийны из-за высокого содержания сахаров, а добавление сливочного масла значительно увеличивает энергетическую ценность блюда. Это может способствовать набору веса, если такие перекусы употреблять часто и в больших количествах.

Нагрузка на поджелудочную железу. Высокое содержание простых сахаров в финиках в сочетании с жирами из сливочного масла создаёт двойную нагрузку на поджелудочную железу: ей нужно вырабатывать как инсулин для обработки углеводов, так и липазу для расщепления жиров. Это может быть проблемой для людей с предрасположенностью к диабету или панкреатиту.

Влияние на желудочно-кишечный тракт. Финики содержат много клетчатки, которая стимулирует перистальтику кишечника. Однако избыток клетчатки в сочетании с жирами может вызвать дискомфорт, вздутие живота или диарею у людей с чувствительным кишечником или синдромом раздражённого кишечника (СРК).

Гликемические колебания. Несмотря на то, что жиры из сливочного масла могут немного сгладить гликемический скачок от фиников, этот эффект временный. После метаболизма жиров уровень сахара в крови всё равно может резко подняться, особенно у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе.

Риск развития зависимости от сладкого. Комбинация сладкого вкуса фиников, жирности сливочного масла и соли может активировать центры удовольствия в мозге, что способствует формированию пищевой зависимости. Это особенно опасно для людей, склонных к перееданию.

Для кого такое сочетание особенно вредно?

Люди с диабетом. Высокий гликемический индекс фиников и калорийность блюда делают его нежелательным для людей с диабетом 2 типа.

Люди с ожирением. Избыточная калорийность может способствовать дальнейшему набору веса.

Люди с заболеваниями желчевыводящих путей или печени. Жиры из сливочного масла требуют достаточной функциональности желчного пузыря и печени для их переваривания. При наличии заболеваний эти органы могут не справиться с нагрузкой.

Люди с гипертонией. Добавление соли может усугубить состояние у людей с повышенным давлением.

Люди с СРК или другими проблемами ЖКТ. Клетчатка из фиников в сочетании с жирами может вызвать вздутие, спазмы или диарею.

Что делать?

Ограничьте порции. Если вы решили попробовать это сочетание, ограничьтесь 1-2 финиками и чайной ложкой сливочного масла. Не употребляйте такое блюдо чаще 1-2 раз в неделю.

Мониторьте реакцию организма. Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на такое сочетание. Если вы заметили вздутие, дискомфорт или другие негативные симптомы, лучше отказаться от этого перекуса.

Замените сливочное масло на более полезные варианты. Например, можно использовать авокадо или ореховое масло (миндальное, кешью), которые содержат полезные жиры и меньше насыщенных жиров.

Избегайте добавления соли. Если хочется усилить вкус, попробуйте использовать специи (например, корицу) вместо соли.

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания.