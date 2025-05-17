Диетолог назвала снижающий риск рака орех

Американские ученые из Университета Коннектикута выявили противораковые свойства у грецких орехов. Регулярное употребление снижает воспалительные процессы и повышает защитные функции организма. По данным исследования, грецкие орехи могут снижать риск рака кишечника примерно на 25%.

Накормить бактерии

"Механизм защитного действия объясняется тем, что в грецких орехах есть такое соединение, как эллагитанин, которое с помощью бактерий в нашем кишечнике преобразуется в уролитин А, - объяснила aif.ru врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. - Уролитины являются постбиотиками (побочными продуктами жизнедеятельности полезных бактерий, питающихся клетчаткой - прим. ред.) и обладают рядом полезных свойств. Уролитин А хорошо изучен, и одним из его основных свойств является способность стимулировать митофагию - процесс разрушения и удаления поврежденных и больных митохондрий в клетках. Митохондрии - важнейшие органеллы наших клеток, обеспечивающие, в первую очередь, энергетическую и ряд других функций, в том числе регуляцию апоптоза (запрограммированной гибели нежизнеспособных клеток - прим. ред.). С этими качествами связаны противовоспалительные и антиоксидантные свойства уролитина А", передает Day.Az.

Результаты представленного исследования продемонстрировали этот эффект. Ученые обследовали 39 пациентов, которые имели повышенный риск колоректального рака. Перед экспериментом их попросили не употреблять ряд продуктов, которые содержат эллагитанины, чтобы уровень уролитина А перед исследованием был близок к нулю. Далее добровольцы заполняли анкеты по частоте употребления различных продуктов, в том числе грецких орехов. "В итоге было установлено, что у тех, кто регулярно употреблял грецкие орехи, образование вещества уролитина А в кишечнике было больше, и это оказало положительное влияние на снижение маркеров воспаления в организме. Предположительно, уролитин А, синтезируемый нашей микробиотой, мог положительно влиять на кишечную иммунную систему, которая является важнейшим звеном иммунитета в целом. Было отмечено также, что значительно уменьшился рост и количество полипов толстой кишки. Это говорит о том, что очень важно продолжать такие исследования и поиск методов предотвращения многих тяжелых заболеваний", - отмечает врач.

Однако, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell, только у 40% людей эллагитанин может естественным образом превращаться в полезный уролитин А. С чем это связано? "Причины могут быть различными. Возможно, одна из них - состав микробиоты, у разных людей он отличается. При этом способны синтезировать уролитин А в нашем организме только некоторые виды бактерий, такие как Gordonibacter и Adlercreutzia и другие", - поясняет врач-диетолог.

И орехи, и ягоды

Эллагитанины, из которых образуется такой полезный нам уролитин А, есть не только в грецких орехах. "Гораздо больше эллагитанинов (или эллаговой кислоты) содержат ягоды - морошка, черника, ежевика, клюква, малина, земляника, а чемпионом по содержанию этих веществ является гранат, - продолжает врач. - Поэтому нужно употреблять не только орехи, но и ягоды. Биологическая активность грецких орехов считается высокой за счет большого содержания и сочетания различных антиоксидантов. По данным исследования ученых из Пенсильвании, в горсти грецких орехов вдвое выше количество антиоксидантов, чем в равном количестве любых других. Плюс грецкий орех богат витаминами С, Е, бета-каротиноидами, которые сами по себе тоже являются мощными антиоксидантами, в нем много калия, магния, марганца".

Но, как бы ни были полезны орехи, врач не советует употреблять больше 30-40 граммов в день (пять-шесть половинок) из-за их высокой калорийности - 654 ккал в 100 г.