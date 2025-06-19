Назван продукт, которым можно заменить сливочное масло

"Высокое потребление сливочного масла повышает риск общей смертности и смертности от рака, в то время как высокое потребление растительных масел, таких как: оливковое, соевое и рапсовое, снижает риск общей смертности, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказаться от жиров полностью нельзя. Вместо этого важно стремиться к сбалансированному потреблению полезных жиров и заменить сливочное масло на растительные аналоги: нерафинированные масла, маргарин и спреды. Внешне они выглядят похоже, но в основе не животные жиры, а растительные", - рассказала диетолог.

И спред, и маргарин сделаны на основе растительных масел, однако у них разная массовая доля жира. Кроме того, в маргарине может содержаться животные жилы, спреды же их не содержат совсем. Еще совсем недавно растительные аналоги сливочного масла критиковались за наличие трансжиров. Сейчас они качественные - либо содержат минимальное количество трансжиров или вовсе их не имеют.

"Такие методы, как фракционирование и переэтерификация, позволяют получить полностью безопасный растительный продукт. И на данном этапе благодаря этому можно избежать метода гидрогенизации, в результате которого образуются вредные трансизомеры жидких кислот. Безусловно, что мягкий маргарин не является идентичным аналогом нерафинированных масел, однако у него более здоровый состав: с меньшим содержанием трансжиров или их отсутствием, пониженным содержанием насыщенных жиров и повышенным содержанием ненасыщенных жиров", - заключила врач.