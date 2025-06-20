Опасные свойства сыров с плесенью

Неправильное хранение сыров с плесенью грозит повышенным грибковым ростом в организме и листериозом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Она напомнила, что при неправильном хранении плесень может появиться на любом сыре. Однако она отличается от благородной, которую выращивают искусственно. В обычной плесени размножаются споры, которые бьют по печени и приводят к отравлению, отметила Соломатина.

"Сыры с благородной плесенью не вредят организму. Однако при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде) такие продукты лучше не употреблять. В противном случае грибки в сыре вступят во взаимодействие с патогенными бактериями, и течение заболевания может усугубиться", - сказала Елена Соломатина.

Также врач предупредила, что сыры с благородной плесенью - скоропортящийся продукт. Если срок годности истек, существует риск попадания туда бактерий, например листерий.

"В таком случае патогены начинают активно развиваться, что может привести к листериозу (инфекционное заболевание, сопровождаемое поражением в том числе центральной нервной системы, лимфатических узлов и печени. - Прим. ред.). Тяжесть развития патологии зависит от количества бактерий в продукте и состояния иммунитета в целом", - заключила Соломатина.

