Как вкусно приготовить молодую картошку?

Молодая картошка - это продукт, который сам по себе уже вкусный. Однако правильный способ приготовления может раскрыть ее вкус еще ярче.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, это универсальный гарнир, который сочетается с мясом, рыбой, свежими овощами или самостоятельно становится полноценным блюдом.

Для приготовления понадобится:

молодая картошка - 1 кг

сливочное масло - 3 ст. л.

чеснок - 2-3 зубчика

свежий укроп - небольшой пучок

соль и молотый черный перец - по вкусу.

Картошку тщательно промойте, не очищая кожуру. Если клубни крупные, разрежьте их на половинки, мелкие можно оставить целыми. В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте соль и варите картошку 15-20 минут до мягкости.

Пока картошка варится, в сковороде растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и слегка обжарьте его. Готовую картошку слейте, переложите в сковороду с маслом и чесноком, перемешайте. Перед подачей украсьте рубленым укропом и добавьте перец по вкусу.

Это блюдо легко готовится и отлично подходит для ужина или обеда. Аромат чеснока и укропа делает его особенно аппетитным. Простота рецепта позволяет экспериментировать - например, добавить к картошке специи или лимонную цедру для новых вкусовых оттенков.