Сливочное масло защищает от диабета

Ученые из Бостонского университета установили, что употребление пяти граммов сливочного масла в день снижает риск развития диабета второго типа, основной причины сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition (EJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы специалисты на протяжении нескольких десятилетий анализировали рацион почти 2500 мужчин и женщин старше 30 лет. Анализ показал: у тех, кто ежедневно съедал как минимум пять граммов сливочного масла, риск развития сахарного диабета был на 31% ниже, чем у тех, кто избегал этого продукта.

В то же время исследование выявило, что регулярное употребление маргарина связано с повышенным риском заболеваний сердца. Исследователи объясняют это тем, что с 1970-х годов многие виды маргарина содержали трансжиры - вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Хотя современные спреды уже не содержат этих компонентов, последствия прошлых пищевых привычек сохраняются.

Идея о вреде животных жиров, включая сливочное масло, получила распространение еще в 1960-х, когда в западных странах фиксировался рост числа сердечных заболеваний. Однако более поздние исследования поставили под сомнение эту теорию. Современные данные указывают, что натуральное сливочное масло может оказывать положительное влияние на здоровье: оно способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижению вредных жиров, способствующих "закупорке" артерий.