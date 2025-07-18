https://news.day.az/gurmaniya/1767675.html Названы полезные для микрофлоры кишечника продукты Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты способствуют здоровью микробиома кишечника - сложной экосистемы микроорганизмов, влияющей на пищеварение, иммунитет и даже психическое состояние, передает Day.Az.
Названы полезные для микрофлоры кишечника продукты
Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты способствуют здоровью микробиома кишечника - сложной экосистемы микроорганизмов, влияющей на пищеварение, иммунитет и даже психическое состояние, передает Day.Az.
Микробиом кишечника состоит не только из бактерий, но и из вирусов, грибков и других микроорганизмов, которые играют ключевую роль в организме. Они помогают переваривать клетчатку, укрепляют иммунитет (70% иммунных клеток находятся в кишечнике), влияют на настроение и метаболизм.
Чтобы поддержать баланс микрофлоры, врач рекомендует включить в рацион:
- клетчатку (яблоки, бананы, овес, брокколи) - она питает полезные бактерии;
- ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) - содержат пробиотики;
- пребиотики (лук, чеснок, спаржа) - стимулируют рост полезных микроорганизмов;
- полифенолы (ягоды, зеленый чай, темный шоколад) - обладают противовоспалительным эффектом.
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