Диетолог сравнила пользу бананов и яблок

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какими свойствами обладают бананы и яблоки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пользу этих двух фруктов она сравнила в колонке для издания Delish.

Манакер отметила, что бананы богаты устойчивым крахмалом и пребиотическими волокнами, которые питают кишечные бактерии. "Небольшое замечание о спелости: по мере созревания бананов часть стойкого крахмала превращается в простые сахара. Вот почему у очень сладкого банана с пятнышками вкус больше напоминает карамель, в то время как у более твердого банана вкус крахмалистее", - отметила она и посоветовала выбирать слегка недозрелые бананы.

Специалистка добавила, что яблоки, в свою очередь, содержат много клетчатки, полезной для микробиома кишечника, особенно если есть яблоко с кожурой. "Яблоки также содержат полифенолы - растительные соединения, которые не усваиваются полностью на ранних стадиях пищеварения. Некоторые из этих соединений попадают в толстую кишку, где кишечные микробы могут помочь преобразовать их в новые", - отметила она.

Манакер подчеркнула, что и бананы, и яблоки полезны для человека, поэтому лучше употреблять и те, и другие. "Ваш кишечный микробиом процветает благодаря разнообразию, поэтому самый разумный шаг - не выбирать что-то одно. Хотите получить наилучший результат для кишечника в целом? Ешьте и то, и другое и не думайте слишком много", - заключила она.