Кому противопоказан банановый сок?

Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек не стоит пить соки с содержанием банана. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева, передает Day.Az.

Ранее поклонники ЗОЖ начали рассказывать в Сети об особой пользе бананового сока, который якобы считается супернапитком среди врачей скорой помощи. Его предлагают как здоровый перекус, позволяющий поддержать энергию. Однако эксперт считает, что такой продукт точно нельзя назвать суперфудом.

" Бананы действительно содержат полезные вещества: калий, витамины группы В, а также магний, которые переходят и в напиток. Однако, в отличие от целого фрукта, сок и нектар практически не содержат клетчатку, способную замедлять усвоение углеводов. В итоге присутствующие в таком напитке натуральные сахара достаточно высоко могут поднимать гликемический индекс", - сказала Ирина Писарева.