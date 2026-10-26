Ученые поставили под сомнение пользу вина для здоровья

Умеренное употребление вина может не быть полезным для сердца, как считалось ранее. Ученые из Университета Фессалии в Греции предположили, что положительное влияние на здоровье связано не с самим напитком, а с привычками людей, которые его употребляют. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обратили внимание на средиземноморскую диету, которая считается одной из наиболее полезных для здоровья. Помимо овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла, она традиционно допускает небольшое количество вина во время еды. Именно поэтому вино долгое время рассматривали как один из возможных компонентов здорового питания.

Ранее некоторые исследования показывали, что люди, умеренно употребляющие вино, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и преждевременной смертью.

Однако авторы новой работы предположили, что польза может быть связана не с вином, а со средиземноморским образом жизни в целом. Люди, придерживающиеся такой диеты, часто правильно питаются, больше двигаются и имеют другие полезные привычки.

Кроме того, ученые обнаружили недостатки в предыдущих исследованиях. Например, к непьющим относили людей, которые отказались от алкоголя из-за болезней. Это могло создавать ложное впечатление о пользе вина.

При этом специалисты напомнили, что алкоголь является доказанным канцерогеном и повышает риск некоторых видов рака даже при небольшом употреблении.

Авторы заключили, что положительное влияние средиземноморской диеты не следует приписывать вину. Для здоровья гораздо важнее питание и образ жизни в целом.