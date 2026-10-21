Названа приправа, способная снижать уровень холестерина

Копченая паприка может снижать уровень общего и "плохого" холестерина и повышать разнообразие кишечных бактерий. Такие изменения обнаружили у самок крыс, употреблявших специю в течение месяца.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперимент проводили на 30 здоровых крысах. В течение 30 дней животные получали обычный корм либо рацион с добавлением 5% копченой или обычной паприки. Затем ученые оценили показатели крови, обмен веществ, состояние внутренних органов и состав кишечной микрофлоры.

У самок, в рацион которых входила копченая паприка, снизились уровни общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин. Кроме того, у них повысилось разнообразие кишечных бактерий и уменьшилось содержание жиров в кишечнике.

Авторы предполагают, что изменения микрофлоры могут быть связаны с особенностями обмена жиров. При этом эффект зависел от пола животных и способа обработки специи.

"Наиболее заметные изменения у самок наблюдались при употреблении копченой паприки: у них снизились уровни общего холестерина и ЛПНП, а разнообразие кишечной микрофлоры увеличилось", - рассказали ученые.

Копченая и обычная паприка также по-разному влияли на продукты обмена веществ. Ученые связывают это, в частности, с изменением химического состава при копчении и появлением соединений, образующихся из древесного дыма.

Исследователи не выявили повреждений внутренних органов, связанных с употреблением паприки. Показатели крови и обмена веществ оставались в пределах физиологической нормы.

Авторы отмечают, что результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, оказывает ли паприка аналогичное действие на организм человека.