Почему отказ от масла и жиров опасен для здоровья, рассказал врач

Полный отказ от жиров, включая масло, опасен для здоровья, так как жиры участвуют в построении клеточных мембран, синтезе гормонов, усвоении жирорастворимых витаминов и других процессах.

Как передает Day.Az, это объяснила "Газете.Ru" гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая.

"Готовить без большого количества масла - разумная привычка. Полностью исключать жиры из рациона - уже нет. Жиры необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K, синтеза гормонов, работы кишечника, выделения желчи и нормального опорожнения желчного пузыря. Их продолжительный дефицит может сопровождаться сухостью кожи, выпадением волос, нарушениями менструального цикла и нехваткой жирорастворимых витаминов", - заметила доктор.

Использовать меньше масла при жарке можно: готовить на пару, гриле, в духовке или на антипригарной посуде. Но при отсутствии противопоказаний в рационе все равно должны оставаться растительное масло и другие источники жиров.

"При желчнокаменной болезни, панкреатите и некоторых других заболеваниях количество жиров действительно может временно ограничиваться. Однако такие изменения в питании должен рекомендовать врач", - заключила врач.