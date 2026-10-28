Как выбрать тыкву для идеального крем-супа: советы кулинаров

Из одной тыквы получается нежный крем-суп, из другой - водянистое нечто. Все зависит от сорта.

Тыквенный суп кажется простым блюдом, но иногда вместо густого, бархатистого пюре получается жидкая безвкусная масса, которую к столу подавать не хочется. Причиной неудачи может оказаться сама тыква, считает кулинарный обозреватель Фелисити Клоук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в материале для The Guardian Клоук объяснила, что выбор сорта - едва ли не самый важный этап приготовления тыквенного супа.

Какую тыкву выбрать для супа

Кулинар посоветовала искать тыкву, которая кажется увесистой для своего размера. Она предпочитает сорт "Краун Принц" с оранжевой или зеленоватой кожурой и по форме напоминающий дыню "Эфиопка". Не хуже ведет себя и "Кабоча", японская тыква, однако разыскивать редкие сорта - не главное условие успеха.

Хорошая альтернативой станет мускатная тыква, баттернат, которую можно узнать по вытянутой грушевидной форме. У таких плодов плотная, маслянистая мякоть без обилия грубых волокон, отмечали и специалисты Роскачества.

Однако полагаться только на название сорта все равно мало. Выбирайте тыкву с плотной кожурой, подсохшей плодоножкой, без вмятин и повреждений.

Как не испортить тыквенный суп из "правильной" тыквы

Дома, уже приступив к "сборке" супа, Фелисити Клоук посоветовала не варить тыкву, а нарезать ее кубиком и запекать около 40 минут при 200°C до мягкости и подрумянивания. Излишки влаги испаряется, значит, суп получится менее водянистым.

К тому же шеф-повар Павел Шолохов учил, что для супа-пюре важно не жалеть главного ингредиента: