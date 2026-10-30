107-летний британец назвал любимое блюдо - далеко не образец ПП

Рыба в кляре и жареная картошка - не самое очевидное, что может оказаться в рационе долгожителя. Однако 107-летний британец уверяет, что всю жизнь так и питался.

Как передает Day.Az, 19 октября Оуэн Филер из Уэльса отметил 107-летие. Старейший мужчина в стране рассказал журналистам, что всю жизнь много работал, не переедал и любил фиш-энд-чипс, пишет канал Едим Дома со ссылкой на первоисточник.

"Никакого секретного рецепта нет, разве что я всю жизнь работал. Я никогда не переедал... Я питался рыбой с картошкой фри", - поделился Филер.

Рыбу, треску или хека, с жареным картофелем долгожитель считает вполне сбалансированным полноценным обедом. Правда, сейчас, посетовал британец, такой обед обходится довольно дорого.

У Филера четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков. Несмотря на возраст, он не изменяет привычному распорядку дня: каждое утро надевает чистую рубашку, галстук и начищает обувь, готовясь встречать новый день.

Кстати, рыба действительно полезна для здоровья, причем нет необходимости выбирать только дорогие жирные сорта. Врач-эндокринолог Анна Терехова рассказывала "Едим Дома", что и красная, и белая рыба должны присутствовать в рационе:

"Кушать можно всякую рыбу, в целом в рационе она должна быть не реже 2 раз в неделю", - подчеркнула специалист.

Однако традиционный фиш-энд-чипс готовят во фритюре, поэтому блюдо содержит много жира и калорий. Лучше, уверяют специалисты, запечь в духовке и рыбу, и картофель.