Картошку жарите на сливочном масле? Лучше оставьте кусочек на потом, советует врач

Лучше оставьте кусочек на потом, советует врач

Хотели пожарить картошку со сливочным вкусом, а получили горечь и только? Возможно, масло попало на сковороду не вовремя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, кусочек сливочного масла сделает жареную картошку во много раз вкуснее, если только не положите его на сильно разогретую сковороду в самом начале приготовления, отметила врач-эндокринолог, диетолог Вероника Савенко.

Сливочное масло содержит:

воду;

молочные белки;

небольшое количество молочного сахара.

При высоких температурах вода испаряется, а прочие компоненты подгорают, поэтому для жарки картофеля на сильном огне сливочное масло не подходит. Его можно добавить в самом конце или заменить на топленое.

При изготовлении топленого масла из него удаляют воду и большую часть молочных компонентов, так что оно лучше переносит высокую температуру.

"Топленое сливочное масло гораздо лучше переносит нагревание, потому что вода и большая часть молочных компонентов из него удалены. Но насыщенных жирных кислот в нем по-прежнему много", - пояснила Вероника Савенко.

Оптимальнее всего жарить картофель на растительном масле, незадолго до готовности добавляя кусочек сливочного.Так блюдо приобретет желанный сливочный вкус и не окажется слишком жирным.