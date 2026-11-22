Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что киви - это фрукт, обладающий наибольшей питательной ценностью, но его свойства различаются в зависимости от сорта. Об этом пишет издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рохас считает киви одним из лучших фруктов для укрепления здоровья, поскольку его регулярное употребление положительно влияет сразу на несколько систем организма. В желтом сорте содержится намного больше витамина С, чем в зеленом, поэтому ему стоит отдавать предпочтение при желании укрепить иммунитет и снизить уровень хронического воспаления, отметил врач.

Зеленое киви специалист особенно рекомендует людям, которые хотят нормализовать пищеварение, похудеть, взять под контроль резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови или улучшить состояние микрофлоры кишечника. Еще одним полезным свойством этого сорта Рохас назвал борьбу с бессонницей. Эффективность фрукта при этой проблеме существенно повысится, если его употреблять непосредственно перед сном.