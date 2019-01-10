Rolls-Royce продал рекордное количество машин за всю историю
10 января 2019 13:19 179
В 2018 году английский производитель автомобилей Rolls-Royce установил рекорд мировых продаж за свою 115-летнюю историю. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru в четверг, передает Day.Az.
Всего в течение года клиентами из более чем 50 стран мира было куплено 4107 машин. Сильнейшими рынками для бренда остались Центральная и Южная Америка, однако рост продаж отмечен и в остальных регионах присутствия марки.
Первые Rolls-Royce Cullinan переданы владельцам еще в декабре 2018 года. Предварительные заказы на эти автомобили размещены вплоть до второй половины 2019 года.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:27 302
В работе Google произошел сбой
07:01 421
IBM представила квантовый компьютер
9 января 21:40 632
В Китае разработали необычный смартфон с несколькими экранами - ФОТО - ВИДЕО
9 января 14:59 476
Apple резко сократит производство новых iPhone
9 января 09:37 453