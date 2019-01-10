Rolls-Royce продал рекордное количество машин за всю историю

В 2018 году английский производитель автомобилей Rolls-Royce установил рекорд мировых продаж за свою 115-летнюю историю. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru в четверг, передает Day.Az.

Всего в течение года клиентами из более чем 50 стран мира было куплено 4107 машин. Сильнейшими рынками для бренда остались Центральная и Южная Америка, однако рост продаж отмечен и в остальных регионах присутствия марки.

Первые Rolls-Royce Cullinan переданы владельцам еще в декабре 2018 года. Предварительные заказы на эти автомобили размещены вплоть до второй половины 2019 года.

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