Хакеры начали использовать умные вещи для фишинговых атак
Для того чтобы находиться в безопасности, теперь даже на холодильники нужно ставить сложные пароли.
Анонимные хакеры атаковали более 50 крупных российских фирм. Они выдавали себя за представителей розничных сетей, нефтяных и строительных компаний, а также банков. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РБК.
В настоящий момент злоумышленники атакуют компании с помощью писем с вредоносным содержанием. Подобные письма приходят в рабочее время по будням, поэтому они не вызывают подозрений. Последняя подобная атака была зафиксирована в феврале - для этих целей хакеры использовали умные вещи.
Как стало известно, хакеры присылают письма от имени популярных компаний. Среди них - "Магнит", "Ашан", ГК "Дикси", Metro Cash & Carry и другие. Цель хакеров - внедрить в инфраструктуру шифровальщик Shade/Troldesh, который кодирует файлы на устройстве пользователя и после требует за доступ плату.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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