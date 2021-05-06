В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter сообщили о сбое в работе социальной сети. Это следует из данных Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жалобы поступают из США, Японии и Великобритании. На территории России, как следует из данных сервиса, неполадок не наблюдается. 69% пользователей сообщили о сбоях в работе сайта, 16% имеют сложности с работой приложения на Android, 13% не могут авторизоваться.