Перечислены вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала о том, какие аутоиммунные заболевания могут появляться после перенесенного COVID-19. О последствиях коронавируса и вызываемых им проблемах со здоровьем она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Загребневой, вирусная инфекция может стать пусковым фактором для появления аутоиммунных заболеваний. "Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес ковид, неважно, в легкой или тяжелой форме", - подчеркнула доктор.

По ее словам, симптомы заболеваний могут проявляться в течение полугода после встречи с вирусом. В числе болезней, с которыми спустя время сталкивались люди, перенесшие COVID-19, Загребнева перечислила ревматоидный артрит, системную красную волчанку, полимиозиты.

Специалист подчеркнула, что избежать тяжелых последствий коронавируса помогает вакцинация.