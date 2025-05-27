Врач раскрыл подверженные развитию рассеянного склероза группы людей

27 мая проходит Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Нередко симптомы рассеянного склероза на ранних стадиях люди могут счесть незначительными, упустив время для лечения и коррекции состояния.

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с "Известиями" рассказал к. м. н., невролог, заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Виталий Акимов.

Как объяснил врач, рассеянный склероз - это заболевание, при котором иммунитет человека "атакует" головной и спинной мозг.

"Рассеянный склероз - это заболевание головного и спинного мозга, при котором собственный иммунитет вызывает появление в них очагов воспаления, нарушая их функции", - пояснил специалист.

Например, могут нарушаться зрение, чувствительность, координация движений, может развиваться парализация части тела и другие симптомы в зависимости от локализации возникновения очагов в мозге. Особенность заболевания в том, что на первых этапах болезни симптомы могут полностью проходить за несколько дней или недель, поэтому пациенты могут не придавать этому значения и не обращаются к врачу. Таким образом, пациент может жить с рассеянным склерозом в течение нескольких лет и не знать об этом, что может привести к развитию инвалидности в молодом возрасте.

Акимов уточнил, что на развитие рассеянного склероза могут повлиять сразу несколько факторов. Он обратил внимание: рассеянный склероз не передается напрямую по наследству, но при наличии родственников с этим заболеванием риск повышается. Пол также является фактором риска - у женщин заболевание развивается чаще. Некоторые вирусные инфекции могут провоцировать аутоиммунные нарушения, например, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпес и другие. Курение, низкий уровень витамина D, проживание в умеренных и северных широтах также могут увеличить риск развития рассеянного склероза.

Среди других факторов - психоэмоциональные стрессы, проживание в неблагополучных экологических районах, где есть химические предприятия и потенциальные источники радиоактивного излучения. Наличие в истории болезни других аутоиммунных заболеваний, например, щитовидной железы, диабета, избыточного веса также может увеличить риск развития болезни.

По словам доктора, таким образом, в группе риска по развитию рассеянного склероза находятся женщины молодого возраста от 12 до 40 лет, с пиком дебюта заболевания в 17-19 лет, с наличием близких родственников с рассеянным склерозом, живущие в северных широтах, перенесшие вирусные инфекции.

Невролог призывал при наличии подозрительных неврологических симптомов не игнорировать их. При появлении у молодых практически здоровых мужчин и женщин неврологических нарушений, таких как нарушение зрения, нарушение чувствительности на части тела, нарушение походки или любых других, не следует это игнорировать.

"Пусть даже симптомы незначительные, но, если они не проходят более двух дней, проконсультируйтесь с неврологом. Это позволит исключить серьезное заболевание. А в случае подтверждения - начать лечение вовремя. Заболевание значительно легче лечить на ранних стадиях, сохраняя молодым работоспособным людям все возможности для долгой и полноценной жизни", - подчеркнул эксперт.