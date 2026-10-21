Выявлена разница между побочными эффектами разных антидепрессантов

Ученые провели крупнейший анализ побочных эффектов антидепрессантов и выяснили, что разные препараты по-разному действуют на тело: одни вызывают заметную прибавку веса и рост давления, другие, наоборот, снижают вес и замедляют пульс. Работа опубликована в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Антидепрессанты принимают миллионы людей, и хотя их эффективность в целом схожа, физические побочные эффекты могут сильно различаться. До сих пор эти различия редко сравнивали напрямую, а именно они часто определяют, сможет ли человек продолжать лечение.

Исследователи под руководством Тоби Пиллинджера из Королевского колледжа Лондона объединили данные 151 клинического испытания и 17 отчетов регуляторов - в общей сложности 58 534 участника - и сравнили 30 разных антидепрессантов по влиянию на вес, артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Разброс оказался большим. Прием агомелатина сопровождался снижением веса примерно на 2,4 кг, тогда как мапротилин и амитриптилин, наоборот, прибавляли около 1,8 кг - разница между крайними препаратами достигала почти 4 кг. Нортриптилин ускорял пульс в среднем на 14 ударов в минуту, а флувоксамин замедлял его на 8. По-разному менялось и давление: амитриптилин повышал верхнее давление примерно на 5 мм рт. ст., а нортриптилин, напротив, снижал более чем на 6.

По мнению авторов, эти данные помогут врачам подбирать препарат индивидуально - с учетом того, есть ли у пациента лишний вес, гипертония или проблемы с сердцем. Ученые подчеркивают, что речь не о том, что одни антидепрессанты "плохие", а другие "хорошие": у каждого свой профиль, и выбор зависит от конкретного человека. Физические побочные эффекты особенно важны потому, что именно из-за них пациенты часто бросают лечение раньше времени, а прерванная терапия депрессии повышает риск рецидива. Знание того, какой препарат как влияет на тело, позволяет заранее выбрать наиболее подходящий и вовремя отслеживать нежелательные изменения. Отменять или менять препарат самостоятельно нельзя - это должен решать только врач.