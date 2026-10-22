Названа неочевидная причина тромбоза

Серьезный риск тромбоза возникает при длительном нахождении в сидячем положении, и это особенно актуально для киберспортсменов, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Дмитрий Березовский. Комментарий он дал "Ленте.ру", передает Day.Az.

Эксперт рассказал, что в далеком прошлом, когда выживание нередко зависело от способности быстро остановить кровотечение при травмах, мощный механизм свертывания давал человеку преимущество. Но именно эта особенность в сочетании с современным образом жизни может становиться опасной, добавил он. Врач объяснил, что когда человек долго не двигается, сосуды сдавливаются, кровоток в венах замедляется, а это создает условия для образования тромбов.

"Похожая ситуация складывается и при так называемом "тромбозе путешественника": если человек несколько часов, например, 7-8 часов во время авиаперелета, сидит без движения, высок риск тромбоза нижних конечностей. Опасность в том, что образовавшийся тромб может оторваться, попасть в сердце, а затем - в сосуды малого круга кровообращения. Это способно привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода", - объяснил Березовский.

По его словам, подобные случаи встречались не только среди путешественников, но и среди военнослужащих, верующих некоторых конфессий, вынужденных подолгу сохранять неподвижную позу.