Уже после 25 минут непрерывного сидения активность мышц заметно снижается, что может негативно влиять на здоровье. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Австралии. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Exercise Medicine and Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи использовали специальные шорты с датчиками, отслеживающими электрическую активность мышц. Всего специалисты проанализировали более семи тысяч периодов сидения в повседневной жизни участников.

Выяснилось, что после 25 минут без движения мышцы становятся менее активными. Это может сопровождаться ухудшением кровообращения и снижением усвоения глюкозы, что потенциально увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

При этом короткие перерывы на ходьбу или физическую активность помогают поддерживать работу мышц. Даже небольшие движения во время сидения могут быть полезны.

По расчетам ученых, если человек сидит десять часов в день, перерывы каждые 25 минут могут обеспечить около полутора часов дополнительной мышечной активности. Это сокращает время мышечной неактивности во время бодрствования примерно на 10 процентов.

Авторы рекомендуют регулярно вставать, ходить и менять положение тела.