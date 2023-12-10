Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии запуска интерконнектора Сербия-Болгария - ФОТО - ВИДЕО
10 декабря в сербском городе Ниш состоялась церемония открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Сербия Александар Вучич и Президент Республики Болгария Румен Радев.
Сначала был показан видеоролик о технических показателях газового интерконнектора Сербия-Болгария и важности проекта.
Президент Республики Сербия Александар Вучич поприветствовал участников церемонии.
Выступившая затем министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович проинформировала о проекте.
Глава нашего государства выступил на церемонии.
Затем выступили Президент Республики Болгария Румен Радев и руководитель постоянного представительства Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре.
Президенты Ильхам Алиев, Александар Вучич, Румен Радев и руководитель постоянного представительства ЕС Эммануэль Жофре ввели в действие газовый интерконнектор Сербия-Болгария.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре