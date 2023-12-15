Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением COP29 в нашей стране в следующем году

15 декабря под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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