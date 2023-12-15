https://news.day.az/officialchronicle/1622326.html Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением COP29 в нашей стране в следующем году - ФОТО
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением COP29 в нашей стране в следующем году - ФОТО
15 декабря под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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