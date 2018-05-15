В Азербайджане примут новый закон о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Азербайджане до конца мая планируется принятие закона "О защите прав инвалидов", сказал в ходе 30-ой сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека в Женеве, замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Натиг Мамедов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, закон будет способствовать повышению прозрачности в этой сфере. Законопроект уже прошел два чтения в парламенте Азербайджана.

"Согласно закону, у граждан, обращающихся за рассмотрением назначения инвалидности не должны запрашиваться какие-либо документы относительно болезни. Соответствующая информация поступает в режиме реального времени в электронном виде из электронной базы министерства здравоохранения. В законе предусмотрены также государственное обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья, их общественное просвещение, реабилитация, абилитация и обеспечение здорового образа жизни. Также предусмотрена индивидуальная программа развития лиц с ограниченными возможностями здоровья и индивидуальная программа реабилитации", - отметил Мамедов.

По словам замминистра, сегодня в Азербайджане создаются все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня в Баку и в регионах страны создается соответствующая инфраструктура для лиц с ограниченными физическими возможностями, и они свободно используют данную инфраструктуру. Вместе с тем, за последние 10 лет принято очень много нормативно-правовых актов в этой области. В стране также реализуется Государственная программа по развитию в Азербайджане инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - отметил замминистра.

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