В парламенте Азербайджана рассмотрят проект закона «О занятости»

21 июня 2018 13:04

На состоявшемся в четверг заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в третьем чтении был обсужден законопроект "О занятости".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель комитета Хады Раджабли отметил, что в третьем чтении в законопроекте были произведены некоторые поправки технического характера.

Было отмечено, что законопроект состоит из 37 статей.

Он был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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