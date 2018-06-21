В парламенте Азербайджана рассмотрят проект закона «О занятости»
21 июня 2018 13:04 173
На состоявшемся в четверг заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в третьем чтении был обсужден законопроект "О занятости".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель комитета Хады Раджабли отметил, что в третьем чтении в законопроекте были произведены некоторые поправки технического характера.
Было отмечено, что законопроект состоит из 37 статей.
Он был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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