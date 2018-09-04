В Армении признали - железной дороги в Иран не будет

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян дал во вторник пресс-конференцию, на которой был вынужден поделиться с армянской общественностью сразу двумя плохими новостями.

Во-первых, министру нового правительства пришлось по примеру своих предшественников признать, что у Армении нет денег на строительство железной дороги Иран-Армения. Правда, при этом он добавил слово "пока", чтобы оставить гражданам хоть какую-то надежду, что эти средства могут когда-нибудь появиться.

"Для строительства железной дороги Иран-Армения требуются крупные инвестиции, а у государства сегодня такого бюджета нет", - цитирует РИА Новости.

Тем не менее, по словам министра, армянская сторона рассмотрит выгодные предложения, касающиеся строительства железной дороги, в зависимости от их условий.

Необходимо добавить - рассмотрит предложения в случае, если таковые появятся. Потому что пока что никаких выгодных предложений по данному проекту не поступало.

Российское издание напоминает, что разговоры о строительстве железной дороги Иран-Армения идут с 2008 года. Эта дорога позволила бы армянской стороне пользоваться альтернативным путем транспортировки энергоресурсов и других товаров, получив выход на внешний мир. В настоящее время все железнодорожное сообщение из Армении осуществляется через Грузию. Однако экономические расчеты показывают неизбежную убыточность строительства, подчеркивает РИА.

И это еще не все. Есть и другие неприятные моменты. Дело в том, что проект неумолимо дорожает. Вначале он оценивался в 2 миллиарда долларов, потом - в 2,5 миллиарда, и, наконец, в 3,5 миллиарда долларов. В разное время в Ереване называли различные источники финансирования, рассчитывая то на Россию, то на Китай, то на ВБ, то на АБР. Однако, как заметил ранее исполнительный директор экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян, проект строительства армяно-иранской железной дороги с точки зрения бизнеса не оправдан. По его словам, объем грузооборота между Арменией и Ираном не представляет интереса для железнодорожных перевозок.

Такие вот дела.

Кстати, в истории с несостоявшейся железной дорогой из Армении в Иран есть и другие занятные моменты. Один из них следующий - инвесткомпания из Дубая "Расиа ФЗЭ" подала на Армению в международный арбитраж.

Как сообщают армянские СМИ, компания подписала договор с Минтрансом еще в 2013 году, но потом пропала. Теперь появилась снова и сама же требует денег - целых 160 миллионов долларов.

Инвестор в железную дорогу Иран-Армения полностью бездействовал, а теперь сам же подал в суд на власти Армении. Об этом заявил журналистам министр транспорта и связи Армении Ашот Акопян на пресс-конференции. Копия иска в один из международных арбитражных судов уже передана армянскому правительству.

Интересно, что дубайских инвесторов в Армении "потеряли" уже давно и никак не могли найти. Компания "Расиа ФЗЭ" неожиданно исчезла, не выполнив ни одного из своих обязательств, а теперь хочет расторгнуть договор и при этом требует компенсации ущерба. Хотя в Ереване никак не могут понять - за что.

Причина этой странной и нелепой ситуации в том, что с Армении не хотят работать серьезные инвесторы. Потому и нарывается правительство на проходимцев вроде "Расиа ФЗЭ", приносящих не инвестиции, а головную боль.

Но выбор у Армении небольшой. Имея чрезмерные амбиции в регионе и рассчитывая добиться их реализации без прекращения оккупации территорий Азербайджана, она ставит перед собой невыполнимую задачу. Негативный имидж страны-агрессора и изолированность от экономической жизни региона делают Армению тупиком. Дорога Иран-РА тоже ведет в тупик и не имеет смысла.

Зульфугар Ибрагимов