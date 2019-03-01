Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта появились новые возможности.

Об этом в интервью радиостанции "Голос Америки" сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уорлик сказал, что сложившаяся новая ситуация открывает новые возможности для урегулирования конфликта.

Говоря о "новой ситуации", экс-сопредседатель добавил, что имеет ввиду новые возможности, появившиеся в связи со сменой власти в Армении: "Уверен, что в этих условиях сопредседатели работают над организацией официальной встречи между лидерами двух стран".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.