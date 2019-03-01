Так был ли "план Лаврова", предусматривающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта, или нет? Прежде армянская сторона утверждала, что это химера, никакого плана нет. В частности, в этом убеждал армянскую общественность Серж Саргсян.

При новой власти тоже поэтапный план урегулирования был объявлен "выдумкой Баку" и утверждалось, что никаких конкретных предложений на столе переговоров не было и нет. Тем более не рассматривается возможность возврата территорий, говорили в Ереване.

Но на днях совершенно неожиданно и, что показательно, с американской стороны так называемый "план Лаврова" был возвращен на повестку.

Экс-сопредседатель Минской группы от США Ричард Хогланд в интервью "Голосу Америки" раскрыл подробности этого плана. "Мы знаем, что есть то, что в Минском процессе называют имеющимся на столе планом. Это, так сказать, код, которым мы обозначаем очень простой план, который называют также "планом Лаврова", поскольку глава МИД России, который следит за этой проблемой с пристальным вниманием, знает все подробности проблемы, именно он - тот человек, который расписал эти предложения для разрешения проблемы Нагорного Карабаха раз и навсегда", - сказал американский дипломат.

По словам Хогланда, данный план не отличается радикально, однако, предлагает референдум, в котором должны принять участие как армяне Карабаха, так и азербайджанские вынужденные переселенцы из НК.

"План Лаврова" был принят после разгромных для Армении апрельских боев. Ереван отвергал факт существования плана, по всей видимости, потому, что тот предлагал очень невыгодные оккупантам условия.

О существовании "плана Лаврова" сказал "Голосу Америки" другой американский экс-сопред Минской группы Джеймс Уорлик. По его словам, принципы урегулирования неизменны и включены в "план Лаврова".

"Эти принципы не являются государственной тайной. Контуры урегулирования обсуждались на протяжении лет и от сторон требуются лишь решительные шаги для продвижения вперед", - отметил он.

Оба интервью появились почти одновременно. Вряд ли это может быть случайностью. Возможно, Вашингтон так высказывает свою позицию, озвучивая ее устами не несущих ответственности за свои слова отставных дипломатов. Примечательно, что американские сопреды, покидая пост в Минской группе, начинают высказываться соответствующим образом.

Возьмем хотя бы Хогланда. Два года назад, покидая свой пост и уже не обязанный придерживаться дипломатического протокола, Ричард Хогланд откровенно заявил в ходе круглого стола в Вашингтоне, что территориальная целостность является важной частью решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Урегулирование конфликта невозможно без обеспечения уважения суверенитета Азербайджана и признания того, что суверенитет над этими территориями должен быть восстановлен", - сказал Хогланд, повергнув Армению в истерику. Он также заявил, что урегулирование конфликта должно включать в себя признание прав всех вынужденных переселенцев на возвращение на свои прежние места проживания и обеспечение международных гарантий безопасности.

Оценивая эту неожиданную правду из Вашингтона, армянские аналитики пытались увидеть в этом желание надавить на тогдашнего президента Сержа Саргсяна, причем по договоренности с российской стороной.

Дело в том, что в Армении были уверены, что в карабахском вопросе "Запад с ними". В соседней стране не сомневались, что очень нужны и интересны Штатам, которые преподнесут им азербайджанский Карабах на тарелочке.

Хогланд первым доказал, что это не так. Он показал, что интересы Штатов не идут параллельно с интересами армянства, как думали в Ереване прежде. США - великая страна, икак бы ни были сильны диаспора и лобби.

Зульфугар Ибрагимов