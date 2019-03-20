Армения заняла 129-е место среди 156-ти стран в ежегодном докладе World Happiness Report 2018, опубликованном подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценен по десятибалльной шкале и выведен средний для страны балл.

С итоговым показателем в 4.321 балла Армения уступила не только России, но остальным странам региона - Турции, Азербайджану, Ирану и Грузии.

По версии World Happiness Report первое место в списке самых счастливых стран мира заняла Финляндия, набрав в среднем 7,63 балла. В первую пятерку вошли также Норвегия (7,59), Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44).