На молдавском телеканале TVC21 вышел документальный фильм азербайджанского политолога Фуада Ахундова "Ходжалы. Post Scriptum", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм рассказывает об ужасах Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими нацистами.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный фильм: