Молдавский телеканал показал фильм о Ходжалинском геноциде - ВИДЕО
12 апреля 2019 17:11 232
На молдавском телеканале TVC21 вышел документальный фильм азербайджанского политолога Фуада Ахундова "Ходжалы. Post Scriptum", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Фильм рассказывает об ужасах Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими нацистами.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный фильм:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Апр. 22:21 8 163
-
11 Апр. 21:33 4 775
-
11 Апр. 22:34 4 519
-
07:44 3 655
-
11 Апр. 18:06 3 076