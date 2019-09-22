Заключение с западными энергетическими корпорациями соглашения по разработке месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", названного впоследствии "Контрактом века", в некотором смысле сопоставимо по значимости с провозглашением суверенитета и государственной независимости нашей страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, отметив, что 20 сентября "Контракту века" исполнилось 25 лет.

Продолжая свою мысль, Расим Мусабеков отметил, что можно смело определить историческое значение "Контракта века" как подведение энергетического и финансово-экономического фундамента под здание нашей государственной независимости. Так, именно этот проект, а также сопряженные с ним трубопроводы придали азербайджано-грузинскому тандему геополитическое назначение в качестве энергетического и транспортного моста, соединившего Каспий с Черным морем, обеспечивающего доступ к природным богатствам Каспийского моря и далее Центральной Азии, отметил депутат.

"Очевидно, что подписание самого контракта в условиях неокрепшей государственности Азербайджана, в состоянии навязанной войны с агрессором-Арменией, вдобавок, при недоброжелательном отношении к нему сильных соседей на севере и юге, потребовало огромной силы воли и высочайшего дипломатического искусства, проявленного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Он убедил западных партнеров в устойчивости политической власти в Азербайджане и ее способности выполнить взятые на себя обязательства. Гейдар Алиев смог нейтрализовать противодействие Тегерана и Москвы, используя свои связи в истеблишменте этих держав. Хотя контракт был масштабный, но его реализация шаг за шагом создала у соседних держав иллюзию, что все ограничится небольшой его частью - месторождением "Чираг", работа над которым была начата еще в советское время, а транспортировка нефти пойдет по северному маршруту на Новороссийск, то есть под контролем Москвы. Привлечение российского ЛУКОЙЛа в качестве участника консорциума позволило получить поддержку главы правительства РФ Черномырдина и Минэнерго, что нейтрализовало негативную реакцию МИД РФ, рассылавшего в то время ноты о непризнании Россией этого соглашения", - сказал азербайджанский депутат.

Стратегия президента Гейдара Алиева, сочетавшего масштабное и долговременное соглашение, реализуемое по мере продвижения работ без того, чтобы раньше времени вызвать опасное противодействие, полностью себя оправдала, считает наш собеседник. Когда Россия по определенным причинам оказалась неспособной обеспечить транзит азербайджанской нефти, было санкционировано строительство нефтепровода Баку-Супса, а следом, вопреки пессимистичным прогнозам недоброжелателей и скептиков, были реализованы уже при Президенте Ильхаме Алиеве стратегический нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" и "Южный газовый коридор". Поразительная прозорливость Гейдара Алиева, его нефтяной стратегии и тактики полностью подтвердились, подчеркнул Расим Мусабеков.

Что касается значимости "Контракта века" для Азербайджана и региона, то, по словам депутата ММ, та же Грузия во многом развилась и обрела энергетическую независимость от России благодаря Азербайджану, нашим трубопроводным проектам и инвестициям.

"Более половины бюджета Азербайджана обеспечиваются трансфертами из Госнефтефонда. Финансовое благополучие и устойчивость Азербайджана также обеспечиваются за счет многих десятков миллиардов долларов, аккумулированных в этом фонде не только сегодня, но и в расчете на будущие поколения. За счет средств, полученных в результате реализации нефтяных контрактов, модернизирована вся инфраструктура страны, неузнаваемо изменился облик Баку и многих городов Азербайджана. Не видеть и не ценить все это невозможно.

Кроме того, нельзя забывать, что мы действовали в условиях продолжающейся войны, когда действует всего лишь режим прекращения огня, при наличии почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, которые нуждаются в постоянной поддержке государства", - сказал Мусабеков.

А тем демагогам, которые пытаются ставить в пример Норвегию или кого-то еще, наш собеседник посоветовал быть справедливыми и признать, что примеров, когда страны, обладавшие в десятки раз большими нефтяными ресурсами, полностью провалились, гораздо больше. Венесуэла, Ирак, Сирия, Ливия у всех перед глазами. Да и Иран с Нигерией вряд ли можно указать в качестве образца успеха, заметил депутат.

"Резюмируя, можно сказать, что, высоко оценивая нефтяную стратегию Гейдара Алиева, последовательную ее реализацию уже Президентом Ильхамом Алиевым, мы должны выразить признательность нашим нефтяникам за их самоотверженный труд и поздравить с достижениями. Как отмечал Президент Ильхам Алиев, при всем том, что политика диверсификации экономики Азербайджана и ослабления ее зависимости от нефтяных доходов будет последовательно проводиться, еще долгое время эта отрасль будет составлять становой хребет экономики нашей страны и быть важным геополитическим фактором, придающим весомость нашему государству", - заключил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева