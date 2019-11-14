Правоохранительные органы Германии продолжают оперативные мероприятия по задержанию преступной сети, состоящей из бывших активистов оппозиционных партий Азербайджана. В результате расследования полиции Германии стало известно, что 7 активистов оппозиционных партий создали на территории Германии Объединенную преступную группировку с целью торговли мигрантами.

Как передает Day.Az, об этом пишут азербайджанские активисты в соцсетях.

Решением судебных органов Германии арестованы председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" Ильхам Гасан, зампредседателя КС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, Рашад Мамедов, Эльшан Абдуллаев, экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов. Среди арестованных также брат одного из лидеров оппозиции, экс-депутата Сабира Рустамханлы - бывший глава НПО Алиовсат Алиев.

Согласно информации, в отношении арестованных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев.