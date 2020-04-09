Ситуация с COVID-19 показала, что у России не зря были опасения по поводу Армении и американских лабораторий там

Проблема наличия в Армении - союзнице России, американских биолабораторий, функционирующих на деньги Пентагона, еще более актуализировалась в последнее время в связи с пандемией коронавируса.

Российское издание "Московский комсомолец" написало о скандале, разрастающемся в Армении в связи с тем, что сотрудники Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) минздрава Армении заразились коронавирусом.

О том, что у 14 специалистов NCDC обнаружен коронавирус, сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

В Армении общественность и СМИ задаются вопросом: как могло получиться, что созданная на деньги Пентагона и оснащенная самым современным оборудованием и передовыми технологиями лаборатория, призванная вроде бы предотвращать риски распространения в Армении опасных инфекций, не смогла уберечь от заражения собственных сотрудников? Как пишет "МК", 22 марта стало известно, что работа в принадлежащей минздраву биолаборатории приостановлена и в ней проведена "окончательная дезинфекция". А спустя неделю стало известно о 14 зараженных сотрудниках. Конечно, у многих в Армении возник вопрос: как они могли заразиться? Не исключено, что во время проведения тестов на коронавирус. Или кто-то из сотрудников принес "заразу" извне и заразил остальных? Но тогда получается, что они общались с населением и проводили тесты, уже будучи зараженными. И лаборатория, вроде бы имеющая наивысший класс безопасности, сама стала источником распространения инфекции.

Ответы на эти вопросы армянской общественности пока не дает ни минздрав, ни руководство лаборатории, отмечает российское издание.

"Сотрудники работающих под эгидой американского Агентства по снижению угроз безопасности (DTRA) биолабораторий в Армении не живут в замкнутом пространстве, поэтому могли заразиться вирусом в общественном транспорте, в магазине, от соседей и т.д. Нет оснований считать, что они были заражены намеренно на работе. Однако деятельность данных учреждений вызывает все большую озабоченность и все больше вопросов, убедительных ответов на которые не дают ни их руководство, ни власти Армении", - сказал в комментарии Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Нынешнее руководство Армении представляет собой марионеток США, а многие из высших чиновников ранее были тесно связаны с Фондом Сороса и даже проходили обучение в Лэнгли, отметил наш собеседник. То есть в своей деятельности на занимаемых постах они руководствуются первоочередно интересами США и выполняют поручения своих заокеанских кураторов, одна из главных задач которых - превратить страну в колонию США на Кавказе, реализация чего идет впечатляющими темпами, считает Виталий Арьков.

"Метрополию не интересует безопасность жителей колонии и соседних государств. Напротив, они воспринимаются как отличный материал для массового тестирования новых вакцин и антидотов против опасных заболеваний, а также в целом лекарственных препаратов. Но для начала, как вы понимаете, подопытные должны заболеть тем, лечение от чего на них станут испытывать", - сказал российский эксперт.

По его словам, сначала жители Грузии, а затем и жители Армении начали подозревать неладное и требовать закрытия опасных биолабораторий DTRA. Конечно же, данный вопрос чрезвычайно волнует также правительства России, Турции и Ирана, а также Китая, так как у всех этих государств не самые хорошие отношения с США, и они справедливо видят в грузинских и армянских биолабораториях DTRA реальную угрозу своей безопасности.

"Как мы видим по ситуации с COVID-19, эти опасения совершенно обоснованны. К сожалению, по причине полного подчинения нынешнего руководства Армении опытным кукловодам из США, дипломатическими методами Москве пока не удается добиться от Еревана закрытия биолабораторий. Иных допустимых вариантов нет, поскольку это будет расценено как грубое вмешательство в дела суверенного государства, коим пока считается Армения.

Остается уповать на неравнодушие армянского гражданского общества: либо оно добьется от своих властей сворачивания опасных проектов DTRA, либо терпение людей наконец-то закончится и они укажут Николу Пашиняну и другим американским марионеткам на дверь", - сказал Виталий Арьков.

Лейла Таривердиева