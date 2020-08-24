Чиновникам пора понять: наказание за преступления будет жестким и быстрым

В понедельник, 24 августа, распоряжением Президента Ильхама Алиева были назначены новые главы Исполнительных властей Билясуварского и Саатлинского районов страны, с которыми глава государства провел встречу в формате видеоконференции и дал свои наставления.

Самое главное, что должны вынести из беседы с главой государства Фаиг Гурбатов и Эльмир Багиров, - это основные правила и принципы поведения и отношение чиновников к гражданам. Потому как чиновники в какой-то мере являются лицом государственной власти и уважение к каждому отдельно взятому руководителю в конечном итоге формирует уважение и доверие к государственным структурам в целом.

За последнее время старый чиновничий аппарат пережил немало потрясений. Кадровые реформы, развернутые Президентом Ильхамом Алиевым, позволили кардинально изменить застойную ситуацию в среде управленцев, обновив, омолодив и подняв ее на интеллектуально значительно более высокий уровень.

Обращаясь к новоназначенным главам Билясувара и Саатлы, глава государства указал, что в первую очередь им необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки и решить беспокоящие людей проблемы. Главное - в своей работе следует быть рядом с людьми, они должны чувствовать заботу исполнительных властей.

Одним из наставлений главы государства было - заслужите доверие граждан. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что чиновники не должны смотреть на людей свысока и вести себя так, будто весь мир им что-то должен. "Я неоднократно говорил, что все государственные служащие, в том числе и Президент, - слуги народа, - заявил он и добавил: - Поэтому люди доверяют мне, и я требую этого от всех сотрудников, которых я назначил".

Президент страны также обозначил основные ориентиры в осуществлении кадровой политики. Он отметил недопустимость продвижения лидерами близких и лояльных к себе людей, не принимая во внимание другие их характеристики. В первую очередь нужно продвигать профессионалов, людей, лояльных государству, верных Родине, воспитанные в национальном духе и в уважении к национальным ценностям.

Прокомментировать кадровую политику главы государства и обозначенные им принципы работы чиновничьего аппарата мы попросили азербайджанского политолога Ильгара Велизаде.

Президент на встрече с новоназначенными главами Исполнительных властей, в принципе, обратился к общеизвестным принципам и ценностям, сказал наш собеседник. Это ценности и принципы, принятые людьми с нормальной ценностной шкалой, нормальными представлениями о том, как должна осуществляться политика государства, как должны реализовываться принципы, декларированные в Конституции и основных документах, которые являются базовыми для азербайджанской государственности.

"То есть это норма, по которой должны жить и которой должны следовать и чиновники, и обычные граждане. Они прописаны в Конституции и являются основным базовым ориентиром для развития нашего общества.

Но, к сожалению, находятся лица, злоупотребляющие своим должностным положением, которые об этих общеизвестных нормах ничего не знали, или же знали, но предпочли их забыть. У них своя шкала ценностей, свои нормы, которые в целом ряде случаев приводили к возникновению неблаговидных процессов и ложились темным пятном на репутацию не только этих чиновников, но и других государственных структур", - отметил Велизаде.

По словам политолога, целью карьерного роста многих чиновников является получение должностей для личной наживы, чтобы, как совершенно правильно заметил глава государства, реализовать собственные амбиции, не считаясь с интересами государства, выдвинувшего их на эти позиции. Взяточничество, кумовство стало для них нормой поведения, нормой жизни. Многие из этой категории лиц сегодня либо отбывают заслуженное наказание, либо отстранены от занимаемых должностей.

Велизаде отметил, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении дал понять, что государство будет беспощадно бороться с такими чиновниками, и та политика обновления, которая реализуется в Азербайджане, даст свои ощутимые результаты уже в ближайшем будущем.

"Результаты должны почувствовать на себе конкретные люди. В их жизни должны произойти существенные изменения. Должна улучшиться предпринимательская среда, реализовываться принципы равноправия. Эта новая политическая линия, реализующаяся в нашей стране, согласуется с теми социально-экономическими реформами, которые проводятся на протяжении последних лет.

Новые главы ИВ должны показать пример реализации этой новой стратегии, должны аккумулировать процессы, связанные с развитием реформ, вовлечением в активную общественную, предпринимательскую деятельность социально-активных слоев населения. Это является целью политики обновления, которая находит все большую поддержку среди обычных граждан", - заключил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева