Воевавший в Карабахе ливанский гражданин приговорен к тюремному сроку

В Ясамальском районном суде в Баку зачитан приговор ливанскому гражданину Эулджекджияну Викену Абрахаму, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приговором суда он лишен свободы сроком на 20 лет.

Он будет отбывать 5 лет срока в тюрьме, остальную часть - в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что В.Эулджекджиян ранее был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны Азербайджана.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СГБ Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту участия в качестве наемников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группировки.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Гражданину Ливана было предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и по другим статьям УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.